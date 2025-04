Il grande finale di un talk show iconico

Il segnerà la conclusione di una stagione indimenticabile per Obbligo o verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi. Questo programma, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con il suo mix di divertimento e confessioni, si prepara a regalare un’ultima serata ricca di emozioni e sorprese. I telespettatori possono aspettarsi un cast di ospiti variegato e affascinante, pronto a mettersi in gioco in un’atmosfera di leggerezza e intrattenimento.

Un cast stellare per l’ultima puntata

Per l’epilogo di questa avventura televisiva, Alessia Marcuzzi ha invitato un gruppo di celebrità che promette di rendere la serata memorabile. Tra gli ospiti ci saranno la famosa cantante e showgirl Sabrina Salerno, l’ex calciatore Nicola Ventola, e il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Inoltre, non mancheranno nomi noti come Rocco Siffredi, la scrittrice Barbara Alberti e il digital creator Tommaso Zorzi, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il gioco che conquista il pubblico

Il cuore pulsante di Obbligo o verità è, senza dubbio, il gioco che dà il titolo al programma. Ogni ospite, scelto casualmente, si troverà a dover rispondere a domande scomode o a fronteggiare obblighi divertenti e surreali. Questo meccanismo non solo intrattiene, ma permette anche di scoprire lati inaspettati delle personalità coinvolte. Un momento particolarmente atteso è Solo tu, dove l’ospite si sottopone a una serie di domande personalizzate, rivelando aspetti profondi della propria vita e carriera.

La puntata finale di Obbligo o verità si preannuncia come un evento da non perdere, con la possibilità di rivederla su RaiPlay nei giorni successivi alla messa in onda. La registrazione è avvenuta il 12 aprile, e l’hashtag ufficiale del programma continua a raccogliere