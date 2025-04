Il ritorno di Alessia Marcuzzi con Obbligo o verità

Il segna un nuovo entusiasmante appuntamento per gli amanti del talk show italiano. Alessia Marcuzzi torna in prima serata su Rai 2 con la terza puntata di Obbligo o verità, un programma che unisce divertimento e momenti di introspezione. Ispirato al celebre gioco di società, il format invita gli ospiti a mettersi in gioco tra domande scomode e sfide divertenti, creando un’atmosfera di leggerezza e confidenza.

Un cast di ospiti variegato e interessante

Questa settimana, il tavolo di Obbligo o verità si arricchisce di volti noti e affascinanti. Tra gli ospiti troviamo Sonia Bruganelli e il figlio Davide, Marcella Bella, reduce dal suo successo sanremese, e l’attrice Michela Quattrociocche. Non mancheranno il celebrity chef Max Mariola e il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, noto anche per il suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle. La presenza di Herbert Ballerina, comico di lungo corso, promette di aggiungere un tocco di umorismo al programma.

Il gioco dell’obbligo o verità: tra divertimento e introspezione

Il cuore pulsante del programma è, senza dubbio, il gioco dell’obbligo o verità. Ogni puntata, un ospite viene scelto per rispondere a domande scomode o affrontare obblighi divertenti, creando momenti di grande intrattenimento. Inoltre, il segmento Solo tu consente agli ospiti di rivelarsi in modo più profondo, rispondendo a una serie di domande personalizzate. Questo format ha già regalato momenti memorabili nelle puntate precedenti, suscitando curiosità e interazioni sui social media.

Per chi desidera seguire la terza puntata di Obbligo o verità, l’appuntamento è fissato per lunedì 7 aprile alle 21.20 su Rai 2 e RaiPlay, dove sarà disponibile anche per la visione on-demand nei giorni successivi. Con un mix di risate, confessioni e momenti di grande emozione, il talk show di Alessia Marcuzzi continua a conquistare il cuore del pubblico italiano.