Alessia Macari ha risposto alle domande dei fan in merito al profilo Instagram da lei creato per sua figlia neonata, Neveah Kragl, su Instagram.

Alessia Macari: il profilo Instagram della figlia

Da anni Alessia Macari porta avanti l’attività redditizia d’influencer e, ora che è diventata mamma, ha realizzato un profilo Instagram anche per sua figlia Neveah, nata dall’amore per Oliver Kragl.

L’ex Ciociara non perde occasione per postare le foto più tenere e buffe della bambina, nata pochi mesi fa, e ovviamente la questione non ha mancato di sollevare polemiche sui social.

Lei stessa ha quindi voluto spiegare ai fan i motivi per cui avrebbe deciso di realizzare un profilo Instagram per la figlia neonata: l’ex Ciociara ha svelato che così i suoi parenti in Irlanda possono vedere ogni volta che vogliono i primi momenti di vita della bambina a cui, altrimenti, a causa della distanza, non potrebbero assistere.

Alessia Macari: la nascita della figlia

La nascita della piccola Neveah Kragl non ha mancato di sollevare polemiche all’indirizzo di Alessia Macari, che via social ha costantemente aggiornato i fan sulla gravidanza e ha svelato di non voler allattare naturalmente la sua bambina. “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha dichiarato Alessia Macari attraverso i social, e ancora: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene.

Chi giudica fa schifo”. Oggi, nonostante le polemiche, Alessia Macari sembra più felice che mai accanto alla sua bambina e al marito, Oliver Kragl.