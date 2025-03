Un debutto da sogno alla Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week 2025 ha visto sfilare non solo le ultime tendenze della moda, ma anche una coppia che ha rubato la scena: Alessandro Borghi e Irene Forti. L’attore romano e la sua compagna hanno partecipato alla sfilata di Valentino, firmata dal talentuoso Alessandro Michele, dimostrando che la moda è un’arte che si vive anche in coppia. Con look impeccabili e una complicità palpabile, hanno incantato il pubblico e i fotografi, diventando i protagonisti indiscussi della serata.

Stile e raffinatezza: i look di Borghi e Forti

Per l’occasione, Alessandro Borghi ha scelto un outfit che unisce eleganza e casualità, tipico dello stile di Michele. Indossava jeans leggermente slavati, una camicia azzurra lasciata fuori e un maglione a trecce color avorio. Ma il vero colpo di scena era la cappa in lana blu navy con alamari marroni, un dettaglio che ha catturato l’attenzione e ha messo in risalto la sua personalità. Irene Forti, d’altra parte, ha optato per un abito di raso di seta firmato Valentino, caratterizzato da un colletto alla coreana e un papillon, che richiamava le influenze orientali tanto care a Michele. I collant di pizzo bianco e le décolleté rétro completavano un look che esprimeva perfettamente un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Un amore lontano dai riflettori

Alessandro Borghi e Irene Forti sono una coppia riservata, lontana dai clamori del gossip, il che rende la loro storia d’amore ancora più affascinante. Insieme dal 2019, vivono a Roma e condividono passioni e interessi, creando un legame solido e profondo. Borghi ha descritto Irene come una persona estremamente colta, capace di stimolarlo e farlo crescere. Nel 2023, la coppia ha accolto il loro primo figlio, Heima, un nome che rappresenta il loro spirito avventuriero e il legame con la natura. La scelta del nome è stata ispirata da un viaggio in Islanda, dove hanno scoperto il significato di ‘heima’, che unisce i concetti di casa e mondo.

La sfilata di Valentino: un viaggio nell’estetica di Michele

La sfilata di Valentino, intitolata “Le Méta-Théâtre Des Intimités”, ha offerto un’esperienza visiva unica, con un allestimento che richiamava atmosfere oniriche e trasgressive. Alessandro Michele ha presentato una collezione che mescola passato e presente, con dettagli iconici della maison come pizzi e balze, accostati a silhouette moderne. La visione di Michele si è concentrata sull’intimità del vestire, sottolineando come la moda possa essere un riflesso della personalità. Tra gli ospiti d’eccezione, oltre a Borghi e Forti, c’erano anche celebrità come Jared Leto e Georgina Rodríguez, tutti affascinati dalla magia di un evento che ha celebrato la bellezza e l’arte della moda.