La genesi dei nomi dei figli di Alena

Alena Seredova, nota showgirl e modella ceca, ha recentemente condiviso dettagli intimi sulla sua vita familiare durante un episodio del podcast “Mamma Dilettante” condotto da Diletta Leotta. La 46enne ha rivelato la storia dietro i nomi dei suoi tre figli: Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, la sua ultima arrivata, frutto dell’amore con il secondo marito Alessandro Nasi.

I nomi e le scelte familiari

La scelta dei nomi è stata un tema centrale nella conversazione. Alena ha raccontato che il nome del suo secondogenito, David Lee, è stato scelto dall’ostetrica, che ha compilato il modulo e le ha chiesto di firmare. “Io avevo in mente diverse combinazioni, ma alla fine è stato David grazie a Maria, l’ostetrica”, ha spiegato. Per quanto riguarda Vivienne, Alena ha confessato che il nome è ispirato al personaggio di Julia Roberts in “Pretty Woman”, aggiungendo un tocco di ironia: “E perché lo dobbiamo tagliare? Perché lei era una zocco*a”.

Il concetto di famiglia allargata

Durante l’intervista, Alena ha anche discusso il suo punto di vista sulla famiglia allargata. “Non mi piace molto il concetto di famiglia allargata”, ha affermato. “Non potrei mai sedermi a una tavolata di Natale con tutti insieme, perché non sarei io”. La showgirl ha sottolineato che, nonostante le sfide, ha gestito la situazione con i suoi figli in modo da minimizzare il disagio. “Certo che qualche strascico o danno sui bambini dei divorziati c’è”, ha aggiunto, riflettendo sull’impatto delle separazioni familiari.

La felicità attuale di Alena

Nonostante le difficoltà, Alena ha dichiarato di essere felice nella sua vita attuale. “Alla fine è andata bene per tutti e tre”, ha detto, riferendosi ai suoi figli e al suo secondo marito. Ha anche accennato ai futuri eventi familiari, come i matrimoni dei suoi figli, esprimendo la speranza di ritrovarsi tutti insieme in occasioni speciali. “Finora non è mai successo di ritrovarci tutti insieme”, ha concluso, lasciando intendere che la sua visione della famiglia, sebbene complessa, è sempre in evoluzione.