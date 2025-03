Un monologo che tocca il cuore

Alba Parietti, la celebre showgirl italiana, ha recentemente condiviso un monologo toccante durante la trasmissione Le Iene, dedicato alla memoria di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice scomparsa nel 2010. Con grande coraggio, Alba ha aperto il suo cuore, rivelando il complesso e doloroso rapporto che ha avuto con sua madre, una figura che ha segnato profondamente la sua vita.

Rivelazioni personali e familiari

Nel suo racconto, Alba ha confessato di aver vissuto un’infanzia segnata da segreti e incomprensioni. “Mi ha nascosto l’esistenza di mio zio Aldo per dieci anni, era in manicomio”, ha dichiarato, sottolineando quanto fosse difficile per lei comprendere la malattia mentale che affliggeva la sua famiglia. La showgirl ha rivelato di aver detto a suo padre: “Preferirei che la mamma morisse”, un’affermazione che, sebbene scioccante, riflette il dolore e la confusione che provava nei confronti di una madre che oscillava tra l’essere una figura materna ideale e una presenza spaventosa.

La scoperta di una nuova verità

Solo recentemente, Alba ha trovato centinaia di quaderni scritti dalla madre, nei quali Grazia raccontava la sua vita, le sue esperienze e la sua malattia. “Ho scoperto una donna molto divertente, raffinata, geniale”, ha affermato, rivelando come la scrittura fosse un modo per sua madre di esprimere la sua sofferenza e la sua intelligenza. Attraverso queste parole, Alba ha finalmente compreso che i comportamenti della madre non erano frutto di cattiveria, ma di una malattia che la isolava dal mondo.

Un messaggio di speranza e accettazione

Alba ha concluso il suo monologo con un appello alla comprensione e all’accettazione delle persone che soffrono di malattie mentali. “Mettetevi all’ascolto, aprite le vostre braccia per accogliere chi soffre e i doni che può offrire”, ha esortato, sottolineando l’importanza di combattere lo stigma che circonda queste condizioni. La sua testimonianza non è solo un atto di amore verso la madre, ma anche un invito a tutti noi a riconoscere il valore delle persone che spesso vengono emarginate dalla società.