Il dolore nascosto di una celebrità

Alba Parietti, nota per la sua bellezza e il suo carisma, ha recentemente condiviso un capitolo molto personale della sua vita. In un commovente monologo a “Le Iene”, ha parlato della malattia mentale che ha colpito sua madre, Grazia Di Pietromaria. Questo racconto non è solo un tributo a una donna straordinaria, ma anche un’importante riflessione sullo stigma che circonda le malattie psichiatriche, un tema ancora troppo spesso trascurato.

La dualità della madre

Alba descrive sua madre come una donna colta e affettuosa, ma anche tormentata da una furia che emergeva senza preavviso. “C’era una Grazia che amava e una Grazia che soffriva”, racconta. Questa dualità ha segnato profondamente la vita di Alba, costretta a vivere in un ambiente dove l’amore si mescolava con la paura. La mancanza di diagnosi e di supporto medico ha reso la situazione ancora più complessa, lasciando la famiglia in balia di un dolore inespresso.

Un messaggio di speranza e comprensione

Nonostante le difficoltà, Alba Parietti ha trovato la forza di affrontare il suo passato. Oggi, riconosce che la sofferenza vissuta con sua madre ha contribuito a formare la donna che è diventata. “Se oggi sono una professionista realizzata, è anche grazie a mia madre”, afferma con orgoglio. Il suo messaggio ai familiari di persone affette da malattie mentali è chiaro: non provate vergogna. La vera vergogna è quella di una società che non offre supporto e comprensione a chi soffre.