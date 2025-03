Un artista che emoziona

Al Bano Carrisi, icona della musica italiana, continua a incantare il pubblico con la sua voce calda e profonda. Ospite di Mara Venier a “Domenica In”, il cantante ha condiviso momenti significativi della sua vita, rivelando un lato intimo e vulnerabile che ha toccato il cuore di molti. La sua carriera, iniziata in un piccolo paese della Puglia, è stata costellata di successi, ma anche di sfide personali che lo hanno segnato profondamente.

Ricordi di una vita vissuta

Durante l’intervista, Al Bano ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dai duetti indimenticabili con Romina Power ai concerti che hanno fatto il giro del mondo. Tuttavia, è stato il ricordo della figlia Ylenia a far emergere le emozioni più forti. Con voce tremante, ha parlato della sua scomparsa, un dolore che lo accompagna da anni. “Ci sono cose che non riesco a dire”, ha confessato, lasciando trasparire la profondità del suo dolore. Questo momento di vulnerabilità ha reso il racconto ancora più autentico, mostrando un uomo che, nonostante il successo, porta con sé cicatrici che non si rimarginano.

La famiglia come fonte di gioia

Superato il momento di commozione, Al Bano ha voluto condividere anche i lati più luminosi della sua vita. Ha parlato con affetto dei suoi genitori, sottolineando l’importanza dei loro insegnamenti. “Mio padre non è mai stato un padre padrone, mi ha dato la forza per fare quello che ho fatto”, ha detto, rivelando un legame profondo e rispettoso. Inoltre, ha descritto la gioia di essere nonno, un ruolo che considera una “splendida stagione” della sua vita. Ogni mese, si dedica ai suoi nipoti, cancellando gli impegni per trascorrere del tempo con loro, un gesto che parla di un amore incondizionato e di una vita familiare ricca di significato.