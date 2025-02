Il sogno di Sanremo infranto di Al Bano

Al Bano Carrisi, il celebre cantante di Cellino San Marco, non riesce a nascondere la sua delusione per l’esclusione dal Festival di Sanremo 2025. Dopo aver espresso il suo disappunto nei confronti di Amadeus, il direttore artistico del festival, il cantante ha puntato il dito anche contro Carlo Conti, che ha bocciato le sue tre proposte per l’edizione di quest’anno. In un’intervista a Erretv, Al Bano ha dichiarato: “Non sono stato accettato a Sanremo e mi ha dato fastidio. Sono andato lì con tre canzoni e mi hanno escluso. Tre canzoni una più bomba dell’altra e sfido chiunque a dire il contrario”. La sua frustrazione è palpabile, e nonostante il suo amore per la musica, sembra che il Festival non voglia accoglierlo.

Il talento emergente di Jasmine Carrisi

Nel frattempo, la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, sta cercando di farsi strada nel mondo della musica. A soli ventitré anni, la giovane artista ha deciso di lanciarsi nel mercato spagnolo, dove la sua famiglia è già molto conosciuta. Il suo primo singolo, intitolato “Non adesso”, è un brano in spagnolo che trasmette un forte messaggio di indipendenza e forza femminile. Jasmine ha collaborato con il produttore Jordi Cubino, noto per aver lavorato con star del calibro di Miguel Bosè e Alejandro Sanz. Il videoclip, girato tra Barcellona e altre località della Catalogna, riflette il suo stile urbano, ma con un tocco di fantasia, grazie alla presenza di un cavallo che ha suscitato in lei un mix di paura e meraviglia.

Le ambizioni di Jasmine e il futuro di Al Bano

Jasmine non esclude la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo in futuro, ma solo “con la canzone giusta”. La giovane artista è determinata a trovare il suo posto nel panorama musicale, mentre Al Bano continua a riflettere sulla sua carriera e sul significato di Sanremo per lui. “So quanto valgo, so cosa posso essere per Sanremo e so quanto Sanremo può essere per me”, ha affermato, sottolineando la sua volontà di non essere un “agnello sacrificale”. La storia di Al Bano e Jasmine è una testimonianza di come il mondo della musica possa essere tanto affascinante quanto spietato, con sogni che si intrecciano e delusioni che si fanno sentire. Mentre Al Bano affronta la sua “sanremite acuta”, Jasmine si prepara a scrivere il suo capitolo, con la speranza di brillare nel firmamento musicale.