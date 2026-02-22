Affari Tuoi puntata flash: De Martino accelera e i 100mila euro sfiorati

La serata di Affari Tuoi andata in onda il 21 febbraio è stata più dinamica del consueto: puntata lampo, ritmo serrato e un finale che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Stefano De Martino, al timone del programma d’access prime time di Rai 1, ha annunciato subito la natura speciale della trasmissione, destinata a durare appena trenta minuti per lasciare spazio al PrimaFestival e alle programmazioni successive.

Un format compresso e l’effetto sorpresa

La compressione temporale ha cambiato le regole della serata: con meno tempo a disposizione, ogni scelta del concorrente è stata immediata e carica di tensione. Il conduttore ha adottato un tono incisivo per spingere il gioco in avanti, invitando più volte il partecipante a non indugiare e a prendere decisioni rapide. Questa impostazione ha trasformato la partita in una sorta di corsa contro il tempo, dove le offerte del Dottore sono state valutate in pochi istanti e gli scambi tra studio e concorrente hanno guadagnato vivacità e ritmo.

La scelta di accelerare

La decisione di rendere la puntata una puntata flash è stata dettata da esigenze di palinsesto: il PrimaFestival e la successiva Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi hanno imposto una rotazione delle fasce orarie. De Martino ha quindi annunciato la durata ridotta, introducendo il concorrente della serata e impostando subito una partita decisa. Questa scelta ha reso ogni offerta e ogni rifiuto ancora più importanti, amplificando l’emozione in studio e davanti alla tv.

La partita di Luca da Genova

Protagonista della serata è stato Luca, arrivato in studio da Genova insieme alla fidanzata Giulia. La coppia ha affrontato il gioco con determinazione: più volte ha respinto le proposte del Dottore, dichiarando di voler puntare al massimo anziché accontentarsi. Nel corso della partita alcune cifre di rilievo sono state eliminate, aumentando la tensione: nel bilancio finale sono rimasti solo due importi estremi, 100.000 euro e 50 euro, scenario ideale per un confronto finale teso e drammatico.

Momenti chiave del gioco

Tra i momenti memorabili c’è stata la scelta di scambiare pacchi che si è rivelata fortunata per la coppia, così come la performance di Martina Miliddi che ha contribuito a spezzare la tensione con un intervento coreografico. Nonostante ciò, l’attenzione è rimasta concentrata sulle offerte: il Dottore ha provato a piazzare alcune proposte al ribasso, mentre De Martino incitava il concorrente a fare mosse rapide e decise.

Finale e rimpianto: i 100mila euro mancati

Il culmine della puntata è arrivato nel confronto finale, quando il Dottore ha fatto un’offerta di 33.000 euro con i due pacchi rimasti in gioco. Giulia ha espresso una forte sensazione che i 100.000 euro fossero nell’altro pacco, mentre Luca ha ponderato tra rischio e prudenza. Alla fine la coppia ha accettato i 33.000 euro: un risultato importante, ma la rivelazione finale ha trasformato la vittoria in una puntina di amarezza, perché nel pacco cambiato si nascondevano proprio i 100.000 euro.

Commento e impatto emotivo

Il colpo di scena finale ha sintetizzato lo spirito spietato e irresistibile del gioco: la soddisfazione per una cifra certa si mescola al rimpianto per l’occasione sfumata. De Martino ha commentato la situazione con la consueta ironia, rimarcando che la serata aveva rischiato di diventare «la partita perfetta». Il mix di adrenalina, decisioni lampo e sorpresa ha reso la puntata memorabile non tanto per l’esito economico, quanto per la sua dinamica e per il coinvolgimento emotivo del pubblico.

La trasmissione di sabato ha preceduto lo stop previsto per la giornata successiva, quando la programmazione di Rai 1 ha dato spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi; inoltre, il PrimaFestival ha segnato l’avvio delle attività legate a Sanremo 2026, causando ulteriori aggiustamenti di palinsesto. Affari Tuoi tornerà regolarmente, ma questa puntata rimarrà un esempio di come cambiare ritmo possa trasformare la tensione in spettacolo.