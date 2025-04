Il caso Affari Tuoi: un fenomeno da indagare

Negli ultimi tempi, il celebre game show Affari Tuoi è tornato al centro dell’attenzione mediatica, grazie a Striscia la Notizia, che ha messo in luce alcune coincidenze che hanno sollevato interrogativi tra i telespettatori. La puntata del 24 aprile ha evidenziato un aspetto particolare: i numeri fortunati. Questi numeri, che molti considerano portatori di buona sorte, sono stati oggetto di segnalazioni da parte del pubblico, che ha notato pattern ricorrenti nel corso degli anni.

Numeri fortunati e coincidenze sospette

La puntata in questione, condotta da Amadeus, ha visto come protagonista Luca Sartori, il quale ha condiviso i suoi numeri fortunati: il 4 e il 7. Il primo è legato alla nascita della figlia, mentre il secondo è un soprannome che lo identifica nella sua comunità. Ma ciò che ha colpito di più è stata la coincidenza che il numero 7 nascondeva il premio più alto di 300mila euro. Questo ha portato a riflessioni sul fatto che i numeri fortunati possano essere conosciuti dagli autori durante i provini, creando così un alone di mistero attorno al programma.

Le polemiche e le indagini di Striscia

Striscia la Notizia ha condotto diverse indagini sul tema, suggerendo che le vincite in Affari Tuoi potrebbero essere pilotate. Secondo le informazioni raccolte, le vincite sarebbero stabilite in base a un budget predefinito, con una media che si aggira intorno ai 30mila euro. Questo ha sollevato l’attenzione del Codacons, che ha presentato un esposto alle autorità competenti, ipotizzando che se le vincite fossero effettivamente manipolate, si configurerebbero pratiche commerciali scorrette e truffa aggravata.

La posizione degli autori e la casualità delle vincite

In risposta alle accuse, il Dottore Pasquale Romano, autore del programma, ha difeso la casualità delle vincite, affermando che Affari Tuoi è un game show basato sulla fortuna, come molti altri nel panorama televisivo. Tuttavia, le polemiche continuano a infiammare il dibattito, con i telespettatori sempre più curiosi di scoprire la verità dietro queste coincidenze. La questione dei numeri fortunati e delle vincite pilotate rimane aperta, alimentando il mistero attorno a uno dei programmi più amati della televisione italiana.