Sul treno di “Ultima fermata” guidato dalla voce narrante di Simona Ventura, sono già salite le tre coppie protagoniste, pronte a mettere in gioco i loro sentimenti per tentare di ricucire gli strappi che si sono formati nel loro rapporto.

Tra queste c’è quella formata da Adryana Seredova e Jonatan Rosati.

Conosciamoli meglio in questo articolo, in attesa di poter ascoltare la loro storia all’interno del love game prodotto da Maria De Filippi e dalla sua Fascino, pronto a partire da mercoledì 23 febbraio su Canale 5.

Ultima fermata, chi sono Adryana Seredova e Jonatan Rosati

Classe 1990, Adryana Seredova vive a Napoli e nella stessa città lavora come centralinista.

Jonatan Rosati invece vive a Nocera superiore, in provincia di Salerno, dove lavora come consulente in un salone di automobili. I due condividono la passione per il fitness e anche quella per i social network, a giudicare dai loro profili Instagram pieni di selfie da soli o di coppia.

A scrivere al programma pare essere lo stesso Jonatan, che come racconta nel promo dello show, ha bisogno di affrontare una volta per tutte un problema con la propria compagna, che ha portato la coppia a fermarsi davanti ad un bivio.

A quanto si capisce dal promo, pare che questo “problema” sia una terza donna che avrebbe scatenato la gelosia di lei. Torneranno a casa su binari diversi, oppure, riusciranno a prendere posti vicini in carrozza?