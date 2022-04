Adrien Brody, chi è l’attore di The Pianist: moglie, film, oscar, vita privata, dieta

L’attore statunitense Adrien Brody ha ottenuto numerosi riconoscimenti nella sua carriera, tra cui un Oscar per il famoso film sulla Shoah Il pianista.

Adrien Brody: chi è

L’attore e produttore cinematografico Adrien Brody è nato a New York il 14 aprile 1973 da madre giornalista e fotografa e padre professore, entrambi di origini ebraiche.

Nasce subito in lui la passione per la recitazione, incoraggiato dai genitori quindi si iscrive alla scuola d’Arte drammatica ed esordisce sugli schermi nella sit-com Annie McGuire. In seguito ad una serie di prove che ne decretano la bravura (Piccolo grande Aaron nel 1993; Angels nel 1994; L’ultima volta che mi sono suicidato nel 1997 e La sottile linea rossa nel 1998), il regista Spike Lee lo ingaggia per la pellicola S.O.S.

Summer of Sam – Panico a New York.

È nel 2002 che Adrien Brody raggiunge la notorietà nel sistema cinematografico grazie al famoso film Il pianista, diretto dal regista Roman Polanski e che narra di un uomo ebreo che si salva dalla Shoah grazie alle sue doti con il pianoforte. Per la sua interpretazione, Brody vince numerosi premi prestigiosi tra cui il Golden Globe e l’Oscar. Risulta essere in questa occasione il più giovane attore ad aver vinto questo premio, all’età di 29 anni.

Dopo questa pellicola di successo, Adrien Brody interpreterà altre pellicole importanti come The Singing Detective nel 2003; The Village nel 2004; The Jacket nel 2005; il successo al botteghino King Kong nel 2005; Giallo di Dario Argento; Predators nel 2010 e l’anno successivo recita in Midnight in Paris di Woody Allen. Ha recitato anche nella nota serie tv Peaky Blinders che vede come protagonista l’attore Cillian Murphy.

Vita privata

Adrien Brody è stato legato dal 2012 alla modella russa Lara Lieto, la quale è più giovane di lui di ben 21 anni. Prima di lei però l’attore aveva avuto una relazione con l’attrice spagnola Elsa Pataky, che oggi è sposata con il collega Chris Hemsworth (attore protagonista nel film Thor e nei sequel della Marvel).

Nel 2020 invece Adrien Brody si è legato a Georgina Chapman, stilista ed ex moglie di Harvey Weinstein (il produttore cinematografico al centro dello scandalo su molestie e aggressioni sessuali attuate ai danni di attrici e donne dello spettacolo).

Nonostante il suo enorme naso, l’attore statunitense ha quindi riscosso sempre molto successo con le donne: è diventato un vero e proprio sex symbol anticonvenzionale.