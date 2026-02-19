Acquisti e vendite delle star: da Milano alla Camilluccia fino ai colli vicentini

Dall'acquisto della seconda casa a Milano di Giulia Calcaterra alla messa in vendita dell'appartamento di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, fino al ritratto della villa di Roberto Baggio: tre storie che raccontano come vivono i vip tra privacy, investimenti e stile di vita

Tre storie immobiliari che mettono insieme scelte private, strategie patrimoniali e gusti personali: dagli appartamenti in città alle ville immerse nella natura, ecco cosa c’è dietro le mosse recenti di alcuni volti noti.

Giulia Calcaterra: una casa in città per conciliare lavoro e vita privata

Giulia Calcaterra ha acquistato una seconda abitazione a Milano, in una zona centrale che offre anche una vista sullo skyline. La scelta sembra dettata dalla necessità di muoversi con più agilità tra impegni professionali e momenti più riservati: si tratta di una soluzione pratica, ma anche di valore, perché un appartamento ben posizionato in città unisce comodità e potenziale di investimento.

Calcaterra ha detto che fino a qualche anno fa una decisione simile le sarebbe sembrata lontana; oggi invece riflette una ridefinizione delle priorità. Dei dettagli formali dell’operazione — come eventuali trasferimenti di residenza o aspetti amministrativi — si saprà di più con i prossimi sviluppi.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: vendere per ricominciare

A Roma, Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni hanno messo in vendita un appartamento di circa 280 metri quadrati, valutato intorno ai 2,5 milioni di euro.

L’immobile, dotato di terrazzi e spazi esterni, è stato spesso al centro dell’attenzione; secondo fonti vicine alla coppia, la decisione di vendere nasce da esigenze legate alla vita privata, questioni di sicurezza e a un nuovo approccio nella gestione del patrimonio. Anche dettagli come la presenza del loro barboncino, Twenty, contribuiscono a rendere più familiare il quadro raccontato intorno alla casa. Per ora sono ipotesi: i reali motivi e i tempi concreti della vendita saranno più chiari in seguito.

Roberto Baggio: i Colli Berici come scelta di vita

L’ex campione Roberto Baggio vive in una villa a Valmarana, nel comune di Altavilla Vicentina, immersa nei Colli Berici. La dimora, ampia e riservata, ospita la famiglia ed esprime gusti personali evidenti — dal salone a doppia altezza agli ambienti dedicati a hobby come il biliardo e l’osservazione del cielo con il telescopio. Qui si intrecciano interesse per la natura e attenzione alla dimensione spirituale, elementi che spiegano la sua distanza dai riflettori e la predilezione per una vita più raccolta.

Anche in questo caso non sono emersi collegamenti diretti con altre operazioni immobiliari in corso.

Privacy, valore e scelte di immagine

Queste tre vicende mostrano come, per chi vive sotto i riflettori, la casa non sia solo uno spazio personale ma anche un asset da gestire. Dietro ogni acquisto o vendita ci sono considerazioni sulla privacy, sulla sicurezza, sulle esigenze professionali e sul valore economico dell’immobile. Spesso si tratta di bilanciare la necessità di proteggere la sfera privata con scelte che abbiano senso anche dal punto di vista patrimoniale.

La cronaca seguirà gli sviluppi: quando emergeranno nuovi elementi sulle motivazioni e sugli aspetti amministrativi, saranno disponibili ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, resta centrale il rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.