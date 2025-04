Un artista in continua evoluzione

Achille Lauro, il cantautore romano che ha conquistato il panorama musicale italiano, si prepara a lanciare il suo settimo album, Comuni mortali, il 18 aprile. Conosciuto per il suo stile unico e le sue performance audaci, Lauro ha sempre saputo come catturare l’attenzione del pubblico. In un’intervista esclusiva con Vanity Fair, ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita, le sue esperienze e le sue ambizioni future.

La vita personale di Achille

In un momento in cui molti artisti si trovano a dover gestire relazioni pubbliche e private, Lauro ha dichiarato di essere attualmente single e di non cercare una relazione. “Ho ambizioni gigantesche e sogno in grandissimo”, ha affermato, sottolineando che la sua carriera e i suoi progetti richiedono tutta la sua attenzione. Cresciuto in un ambiente difficile, ha trovato nella musica una via di fuga e una forma di espressione. “Ho costruito me stesso sulla sofferenza e sull’abbandono”, ha rivelato, mostrando una vulnerabilità che lo rende ancora più affascinante agli occhi dei fan.

Il rapporto con la famiglia e le esperienze formative

La sua infanzia è stata segnata da esperienze complesse, tra cui un rapporto difficile con il padre e una crescita in una comunità di donne forti. “Sono figlio del maschilismo, e lo rifiuto”, ha dichiarato, evidenziando come le donne della sua vita lo abbiano influenzato profondamente. Lauro ha anche parlato delle sue difficoltà scolastiche, ammettendo di aver cambiato molte scuole e di aver sempre avuto un’idea chiara di ciò che voleva fare. “Scrivevo i miei pensieri di notte, e mia madre pensava fossi strano”, ha aggiunto, rivelando il suo lato più sensibile e creativo.

Progetti futuri e sogni di grandezza

Guardando al futuro, Achille Lauro ha grandi progetti. Spera di tornare come giudice a X Factor e di continuare a lavorare con la sua Fondazione Ragazzi Madre. “Non ho fretta”, ha detto, riflettendo sulla sua carriera e sulla necessità di evolversi continuamente. “Un pittore non dipingerebbe lo stesso quadro per tutta la vita”, ha spiegato, sottolineando la sua voglia di cambiare e sorprendere. Con il suo nuovo album in arrivo e una carriera in continua ascesa, Lauro è pronto a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica.