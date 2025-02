Scopri le acconciature più in voga per il giorno del matrimonio, perfette per ogni stile e personalità.

Il giorno del matrimonio: un momento da immortalare

Il matrimonio è uno dei giorni più fotografati e documentati nella vita di una coppia. Dalla proposta fino all’addio prima della luna di miele, tutti gli occhi (e le fotocamere) sono puntati su chi promette di condividere la propria vita insieme. Secondo French Touch Photography, i fotografi di matrimoni scattano in media tra 50 e 100 foto all’ora, il che significa che gli sposi possono apparire in circa 600 immagini prima della fine della serata. Non sorprende quindi che spose, sposi e tutti i partecipanti vogliano presentarsi al meglio in questo giorno speciale.

Acconciature da sposa: le scelte più popolari

La scelta dell’acconciatura per il giorno del matrimonio può influenzare il modo in cui gli sposi vedranno queste fotografie negli anni a venire. Trovare lo stile perfetto può richiedere un po’ di tentativi, ma ci sono alcune acconciature popolari che possono servire da ottimi punti di partenza.

Blowout voluminoso

Molte spose scelgono di lasciare i capelli sciolti per il matrimonio, e questo stile appare bouncy, liscio e accessibile. Il blowout può essere liscio, oppure i parrucchieri possono aggiungere punte ricci per un look lussuoso.

Chignon disordinato

Un chignon disordinato è un’altra acconciatura che sembra senza sforzo. Un bun imperfetto con alcune ciocche che sfuggono e una forcina decorativa è sia elegante che divertente.

Treccine boho

Che l’acconciatura sia principalmente sciolta e fluente o raccolta in un bun morbido, aggiungere treccine in stile bohemien può conferire un tocco di fantasia a qualsiasi look. Questo stile è ideale per matrimoni informali e per abiti che sono leggeri e eterei.

Top knot

Questa acconciatura è una scelta pratica per i matrimoni in estate, quando il caldo e l’umidità possono compromettere uno stile curato. Il look si ottiene avvolgendo i capelli in un bun sulla sommità della testa, che può essere abbellito con una corona o una fascia.

Mezzo su, mezzo giù

Le spose che desiderano avere i capelli sciolti con onde voluminose ma senza capelli sul viso spesso optano per uno stile mezzo su e mezzo giù. Questo raccoglie la parte anteriore dei capelli all’indietro, che può essere intrecciata, attorcigliata o semplicemente fissata in modo morbido, a seconda delle preferenze.

Acconciatura laterale

Questo look raccoglie i capelli su un lato, dove si adagiano in onde sulla spalla. È elegante e classico.

Acconciature per lo sposo: non dimentichiamoci di lui

Mentre l’acconciatura della sposa spesso attira la maggior parte dell’attenzione, anche lo sposo può voler sperimentare con i propri capelli. Tra le opzioni più trendy troviamo:

Pompadour

Questo stile è caratterizzato da una parte superiore voluminosa che viene pettinata all’indietro dal viso.

Quiff

Simile al pompadour, questa acconciatura presenta anche volume, ma con ricci naturali che offrono un look pieno e definito.

Partizione laterale classica

Questo look è classico e curato, con una riga pulita che può essere leggermente spostata dal centro o più profonda su un lato.

Undercut

Questa acconciatura presenta i capelli rasati sui lati e dietro, con una parte superiore più lunga.

Con acconciature classiche o trendy, tutti possono essere pronti per il matrimonio, completando un look impeccabile.