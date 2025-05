Accessori per capelli: un must-have per ogni look

Con l’arrivo della primavera, è tempo di rinnovare il proprio stile e gli accessori per capelli sono l’elemento perfetto per dare un tocco di freschezza e personalità a ogni outfit. Che si tratti di pinze, cerchietti o mollette, questi piccoli dettagli possono trasformare un’acconciatura semplice in un vero e proprio statement. Non più solo strumenti pratici, ma veri e propri pezzi di design che riflettono la tua personalità e il tuo stile.

Fermagli floreali: il trend della stagione

I fermagli floreali sono tra gli accessori più amati della stagione. Disponibili in una vasta gamma di colori e forme, questi accessori possono essere utilizzati per aggiungere un tocco di romanticismo e vivacità ai tuoi look primaverili. Opta per modelli in metallo dorato o in plastica colorata, a seconda dell’occasione. I fermagli a forma di ibisco, ad esempio, sono perfetti per un look estivo e giocoso, mentre quelli più eleganti possono essere indossati anche in occasioni formali.

Il ritorno dei cerchietti e delle fasce

Un altro accessorio che sta tornando prepotentemente di moda è il cerchietto. Con il suo design vintage e la sua funzionalità, è l’ideale per tenere i capelli in ordine senza rinunciare allo stile. Scegli cerchietti in plastica con forme ondulate o zig-zag per un look sporty, oppure opta per modelli decorati con perle per un tocco di eleganza. Anche le fasce per capelli, simbolo degli anni ’70, sono tornate in auge, perfette per aggiungere un tocco di originalità e per tenere a bada i baby hair.

Accessori a tema mare: per un look estivo

Con l’estate alle porte, gli accessori a tema mare stanno diventando sempre più popolari. Conchiglie, stelle marine e perle sono solo alcuni dei dettagli che puoi aggiungere ai tuoi capelli per evocare l’atmosfera delle vacanze. Questi accessori sono perfetti per festival, aperitivi in riva al mare o semplicemente per un look da spiaggia. Scegli mollette a forma di stella marina o anellini con conchiglie per un tocco boho chic che non passerà inosservato.